Ancora una vittoria per Brindisi e Casarano.

Continua l’ottimo momento del Casarano che non si ferma più e resta on vetta alla classifica. I rossazzurri vanno in svantaggio contro la Molfetta Sportiva, ultima in classifica, ma riescono a ribaltare la gara grazie alle reti di Agodirin, Caputo e Vicedomini. Bottino pieno invece per il Brindisi a Trani che esce vittorioso dalla trasferta grazie ad una rete di Ianniciello in avvio di gara e alla doppietta del solito Pignataro. Gli adriatici restano ancorati alla squadra di De Candia anche se le lunghezze in classifica sono sei.

