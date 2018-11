Aprono Taurisano e Atletico Racale: da domani al via il ritorno degli ottavi di Coppa Promozione

Torna la Coppa Italia Promozione: domani scenderanno in campo Taurino e Atletico Gallo per dare il via al programma del ritorno degli ottavi di finale. Questo il programma completo:

Domani (ore 14.30) Taurisano-Atletico Racale (and. 0-2): Recupero di Lecce (Sindaco-Minerva)

Giovedì 22 (ore 14.30)

Atletico Aradeo-LM Scorrano (1-3): Tropiano di Bari (Battista-Spagnolo)

Deghi-Novoli (2-2): Epicoco di Brindisi (Mele-Rupe)

Martina Franca-Talsano (3-0): Rubino di Foggia (Bono-Carella)

Noicattaro-Vigor Moles (2-1): Defazio di Barletta (Nero-Gorgolione)

Ostuni-Trulli e Grotte (2-3): Cacciapaglia di Bari (Salvemini-De Benedictis)

Sporting Donia-San Marco (2-0): Lauriola di Foggia (Latini-Favilla)

Virtus Bitritto-Nuova Spinazzola (1-2): Laraspata di Bari (Maffione-Coviello)

