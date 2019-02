L'Atletico Aradeo non è in crisi societaria. Il club pugliese, che milita nel campionato di Promozione, ha rilasciato il seguente comunicato stampa: “La società giallorosa, tenuto conto delle ‘facili considerazioni’ rilasciate in questi giorni durante delle trasmissioni televisive da terze persone, estranee agli andamenti societari, dove si alludeva ad una crisi di risultati dovuta a dinamiche societarie poco chiare, ci tiene a precisare che non vi è nessuna crisi o avvicendamento in corso, bensì una base solida con una programmazione triennale dell’attività sportiva, e che la Gloriosa società Giallo rossa, decimata dai numerosi infortuni è intervenuta in questi giorni sul mercato e intende affrontare il finale di Campionato nel migliore dei modi mirando al raggiungimento dell’obbiettivo iniziale che riguardava la salvezza e non altro come ha fatto intendere qualche addetto ai lavori”.

