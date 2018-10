Atletico Racale: Corallo non è più l'allenatore!

Scossone in casa Atletico Racale: Alessandro Corallo non è più alla guida della compagine biancazzurra. La decisione è stata comunicata dalla società del presidente Francesco Cimino con una nota sul proprio profilo Facebook. «Dopo un sereno e costruttivo confronto con mister Alessandro Corallo – si legge nel comunicato – abbiamo deciso consensualmente di interrompere il rapporto di collaborazione. E’ stata un’interruzione sofferta e dolorosa perchè con mister Corallo ci legano rapporti che vanno oltre il calcio. Con una persona squisita sotto il profilo umano, altamente preparata da un punto di vista professionale, è difficile non andare d’accordo. Mister Corallo è tutto questo! Ci sentiamo di ringraziarlo dal profondo del cuore per il lavoro svolto in questo anno e mezzo di permanenza sulla panchina dell’A.S.D. Atletico Racale, con lui abbiamo avuto il piacere di condividere vittorie, sconfitte, momenti felici e meno felici, ma sempre con grande spirito di collaborazione e stima reciproca. Auguriamo a Mister A.Corallo le migliori fortune perché siamo certi che merita grandi successi sportivi e umani”. L'allenatore lascia la sua ormai ex squadra al quinto posto in classifica e al secondo turno di Coppa Italia Promozione dopo aver superato l'Ugento nel doppio confronto.

