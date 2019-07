Atletico Racale, tre acquisti di peso

Tre acquisti di peso per l’Atletico Racale. Il ds Gianni Inguscio ha chiuso le trattative per gli acquisti dei difensori Luca Romano e Achille Casalino e il portiere Matteo Bibba. Romano, classe 1993, è un terzino sinistro che può giocare anche sulla fascia destra in caso di necessità. Casalino è un giocatore del 1988. ex Gallipoli e Casarano. Qualità anche tra i pali con l’arrivo dell’ex portiere del Lecce, Matteo Bibba, classe 1992, proveniente dal Tricase e con esperienza in Serie D e Lega Pro. Bibba faceva parte della rosa del Lecce di De Canio che vinse il campionato di Serie B 2009/10.

