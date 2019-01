Atletico Tricase, sfida al Lizzano

L'Atletico Tricase latita nei bassifondi della classifica nel campionato di Promozione con 19 punti, frutto di 3 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte. La squadra nell'ultimo turno di campionato ha vinto in casa col punteggio finale di 1-0 ai danni del Salento Football. La terzultima della classe ha segnato solo 14 gol su diciannove partite mentre ha raccolto la palla in fondo al sacco ben 19 volte. Nel prossimo turno di campionato l'Atletico Tricase in trasferta sfiderà il Lizzano che è il fanalino di coda del campionato di Promozione con 16 punti frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte e ha realizzato 25 reti. Per quanto concerne i gol subiti il Lizzano è stata bucata 27 volte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA