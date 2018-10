Atletico Vieste: sfida in trasferta l'Alto Salento

L'Atletico Vieste che ha raccolto dopo sette giornate di campionato 9 punti in classifica, nel prossimo turno sfida in trasferta la compagine Alto Salento che ha totalizzato finora 7 punti. L'ultima volta che la compagine biancoceleste ha vinto lontanto dalle mura amiche risale alla seconda giornata quando vinse 2-1 in casa del Molfetta. Inoltre l'Atletico Vieste fin qui ha prodotto 8 goal e ne ha subiti 7. Invece l'Alto Salento ha realizzato 9 goal mentre per quanto riguarda la casella goal subiti ha incassato 9 marcature.

© RIPRODUZIONE RISERVATA