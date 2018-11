Attacco vs Difesa: Trani-Casarano è il big match di giornata

Gara difficile quella di domenica prossima per la miglior difesa del campionato, il Trani, che dovrà vedersela con il miglior attacco al “Capozza”. Oltre al big match in campo anche Gallipoli, Molfetta Calcio e Altamura reduce dal pareggio in extremis sul campo del Vieste. Discorso diverso per il terlizzi che invece dovra ritrovare lo smalto di inizio stagione nella prossima gara di campionato. Secondo Kko per il Brindisi nelle ultime tre gare che nonostante le sconfitte resta ancorato alla zona alta della classifica. Rialza la testa invece L’Otranto che conquista tre punti pesanti contro il Mesagne mentre è sensa soluzione la crisi del Corato. Che va ko in casa col Barletta

© RIPRODUZIONE RISERVATA