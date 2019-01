Audace Cerignola: arrivano Faggioli, Amabile e Ingrosso

L'Audace Cerignola si rinforza in vista di questo secondo scorcio di stagione in Serie D. Nelle ultime ore infatti Il ds Alessandro Degli Esposti ha messo a segno un triplice colpo in entrata, andando a rinforzare il parco under. E' tutto fatto per gli arrivi di Alessandro Faggioli, esterno d’attacco classe 2000 proveniente dal Pescara, di Emanuele Amabile, centrocampista classe 1999 in arrivo dal Foggia e di Gabriele Ingrosso, terzino classe 2000 di proprietà del Cagliari. I primi due si trasferiscono in prestito, il terzo, invece, giunge a titolo definitivo. Tre colpi che permetterrano all'Audace di giocarsela al meglio con le avversarie.

