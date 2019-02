Avetrana, il presidente Saracino si dimette

I soci, lo staff e tutti coloro i quali dal 2012 ad oggi hanno collaborato nel percorso sportivo dell’Usd Avetrana Alto Salento ringraziano di cuore il presidente Daniele Saracino che, in questi giorni, ha comunicato le proprie dimissioni per motivi strettamente personali.

Resta invariato il rapporto di fiducia e rispetto reciproco, alimentato da tanti anni di successi sportivi per il calcio avetranese. Resterà negli annali il percorso iniziato tanti anni fa dalla Seconda Categoria e che ha raggiunto il vertice del calcio pugliese nella stagione 2017/18, quando la nostra squadra ha lottato fino alla fine per la vittoria del campionato di Eccellenza.

Un gruppo di cittadini avetranesi, animati da buona volontà e spirito di servizio, si è messo a disposizione per terminare questa stagione fino al 7 aprile, ultima giornata, ed entrambi i campionati, quello di Eccellenza e quello Juniores Under 19.

Così come alla vigilia di questo campionato, si torna nuovamente a fare appello a tutte le forze economiche e sociali, alla cittadinanza, ma in primis al sindaco ed all’amministrazione comunale, che ogni anno ha contribuito sostenendo le attività sportive della nostra società, affinché questa realtà sportiva, costruita con tanta fatica, con impegno, sacrificio e sforzi economici, continui a vivere, per regalare alla popolazione avetranese altri momenti di gioia in futuro. In questo modo si potrà iniziare a porre le basi per permettere di salvare il titolo sportivo e pianificare il prossimo campionato attraverso la strutturazione di una nuova compagine societaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA