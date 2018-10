Barletta: pareggio a reti bianche contro il Mesagne

Il Barletta che si trova a 9 punti, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, nell'ultimo turno ha ottenuto un pareggio a reti bianche in casa contro il Mesagne. Nella prossima giornata la compagine biancorossa sfiderà in trasferta il Bisceglie che si trova nei bassifondi della classifica a 6 punti. Inoltre il Barletta ha totalizzato 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte e attualmente ha realizzato 9 reti e ne ha subite 7. L'ultima vittoria in trasferta della formazione biancorossa risale alla sesta giornata quando vinse 2-1 contro la compagine Molfetta Sportiva 1917.

