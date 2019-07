Bisceglie, un rinforzo per l'attacco: acquistato Cicerello

Il Bisceglie ha acquistato l'attaccante Andrea Cicerello, classe 1996. Nato a San Cesario di Lecce, il neoazzurro è cresciuto nelle giovanili della squadra salentina, debuttando anche nel campionato di Lega Pro con il tecnico Lerda. Nella stagione successiva gioca nella Primavera del Napoli, dove in 14 presenze, mette a segno due gol. Nel 2015 Cicerello ritorna a Lecce e, nel gennaio del 2016, passa al Foligno in Serie D. Nell’estate dello stesso anno il nuovo giocatore del Bisceglie firma per il Nardò, squadra in cui resta sino al dicembre del 2017, quando si accasa al Novoli nel campionato di Eccellenza. Terminata l’esperienza con i rossoblù, Cicerello torna in Serie D con il Francavilla. Nel dicembre 2018 approda alla Vastese sotto la guida di Aldo Papagni, società da cui è stato acquistato dal Bisceglie.

