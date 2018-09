Bitonto, occhio al Pomigliano

Non è incominciato al meglio questo inizio di campionato di Serie D il Bitonto, che ha lasciato a Taranto due punti, nonostante una buona prestazione del collettivo. Domenica ci sarà la delicata sfida casalinga contro il Pomigliano, compagine napoletana che è reduce dalla batosta contro l'Audace Cerignola in casa (0-3). Tra due giorni quindi bisognerà assolutamente vincere per dare una svolta a questa stagione, anche perchè la società vorrebbe approdare ai play off al temrine del campionato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA