Ha fatto scalpore la notizia del divorzio tra il Brindisi e Scarcella. L'ex capitano infatti ha deciso di interrompere il rapporto con la società pugliese, attraverso un post sul proprio profilo Facebook, spiegando poi i motivi di questa rottura: "E' stato un bel cammino ma ho preferito interrompere il rapporto con il Brindisi. Ho preso questa decisione perchè avevo delle vedute diverse rispetto alla società, ho preferito subito rescindere, anche perchè non mi piace fingere, è stata una decisione molto sofferta. Non nascondo che mi sono pervenute già delle offerte, ma per il momento preferisco riposarmi e pensare con molta calma".

© RIPRODUZIONE RISERVATA