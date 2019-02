Brindisi torna al successo dopo due partite senza vittoria e difende il secondo posto

Torna al successo, dopo due partite senza vittoria, il Brindisi e difende il secondo posto dalle offensive del Barletta. Gli uomini di mister Olivieri, che in attacco non risparmia l’artiglieria pesante, s’impongono per 2-0 al “Celestino Laserra”, contro un’Avetrana molto giovane ma ben organizzata e per nulla rinunciataria. Si allunga a sedici la striscia positiva del Barletta, che tiene in scia il Brindisi grazie a un gol, dopo appena otto secondi di gioco, di Saani, vero e proprio protagonista della gara con il Mesagne, non solo per averla decisa, ma anche per aver lasciato la sua squadra in inferiorità numerica intorno alla mezzora del primo tempo. Assume, dunque, una rilevanza ancora maggiore il successo dei biancorossi, su un campo difficile come quello dei brindisini. Che restano invischiati in zona retrocessione e nell’anticipo di sabato saranno impegnati in un derby molto caldo al “Fanuzzi” con il Brindisi.

