Cade l'Otrnato in casa con il San Severo. Prima vittoria in campionato per Sportiello

Colpo del San Severo che in trasferta riesce a strappare i tre punti all’Otranto. Non basta la rete di Palazzo alla squadra di Bruno che viene rimontata da due rigori, molto contestati, realizzati da De Vivo e Battista. A sua volta l’Otranto può reclamare per un rigore a suo favore non assegnato dall’arbitro e per aver fallito più volte il punto del pari con Palazzo, Villani e Cortese. Arranca anche il Gallipoli battuto sul terreno di casa dal Vieste. Da segnalare inoltre la prima vittoria in campionato per Pietro Sportiello, allenatore della Molfetta Calcio, che alo stesso tempo vale la nona sconfitta stagionale per il Mesagne di Ribezzi. I baresi non trovano i tre punti da metà ottobre. Raccoglie una valanga di reti il baby Avetrana in quel di Corato. La classifica dei biancorossi, adesso, si fa davvero pericolosa.

