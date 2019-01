Calcio Palo, classifica sempre più allarmante

Il Calcio Palo, dopo la sconfitta interna contro la Gioventù Calcio Cerignola per 3-0, rimane sempre il fanalino di coda del girone A. L'ultima della classe ha collezionato solamente tre punti frutto di una sola vittoria, zero pareggi e diciassette sconfitte con la realizzazione di sette reti e settantuno reti subite. La Gioventù Calcio Cerignola, penultima in classifica, mantiene gli otto punti di vantaggio sul Calcio Palo. Nel prossimo turno di campionato il Calcio Palo sfiderà in trasferta la compagine Soccer Modugno che si posiziona all'ottavo posto con 23 punti.

