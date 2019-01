Il Carovigno prende posizione contro i propri tifosi, rei nel match con Salento Football di aver indirizzato dei cori al sig. Pasquale Rutigliani: “L’associazione Sportiva Carovigno Calcio, dopo aver appreso quanto riportato dal Giudice sportivo in merito all’incontro di calcio di domenica 27 gennaio 2019 a San Pancrazio Salentino, il quale riportava che: “propri tifosi minacciavano ripetutamente un assistente dell'Arbitro evocando a più riprese la prematura scomparsa in un incidente stradale di un Direttore di gara con il quale il citato assistente aveva collaborato fino a pochi mesi prima”, il direttivo della Associazione si dissocia fermamente da quanto accaduto e da quanto infelicemente espresso da alcuni tifosi all’assistente arbitrale. Il fatto, deplorevole e vergognoso, è da attribuire a persone mentecatte e stolte che ogni domenica occupano gli spalti dei nostri campi di calcio arrecando grave danno sia economico, che all’immagine della nostra società. Questa associazione perseguirà con tutti i mezzi a disposizione che tali condotte da parte di alcuni tifosi non si ripetano più e ricorrerà alle vie legali per salvaguardare la propria immagine e il recupero del danno economico che tali atteggiamenti comporteranno. L’associazione Sportiva Carovigno Calcio nel formulare le proprie scuse alla famiglia del Direttore di gara recentemente scomparso e all’assistente offeso, esprime tutta la propria disapprovazione per quanto accaduto".

© RIPRODUZIONE RISERVATA