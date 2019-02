Carovigno, mister Carovigno nei guai per droga

La notizia che non t'aspetti: si trova nei guai mister Giuseppe Vignola, attuale allenatore del Carovigno. In un blitz coordinato dai carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della compagnia di San Vito dei Normanni nella giornata di ieri, sono stati circa 215 chili di marijuana nelle abitazioni di famiglia dell’allenatore della compagine brindisina, che, è bene ricordarlo, è totalmente estranea ai fatti. Vignola è stato ristretto agli arresti domiciliariinsieme al padre, Marco. Il valore della sostanza stupefacente ritrovata si aggirerebbe sui due milioni di euro. Sono stati anche denunciati a piede liberi altri quattro componenti della famiglia Vignola. I sei, al momento, sono accusati di detenzione ai fini di spaccio in concorso di sostanza stupefacente. Nelle prossime ore, padre e figlio saranno interrogati dal Gip del Tribunale di Brindisi per l’udienza di convalida. Ecco il comunicato del club: «Nell’apprendere le notizie di stampa in merito a quanto accaduto all’allenatore della prima squadra di questa Associazione, mister Giuseppe Vignola, esprime tutta la propria vicinanza e solidarietà all’allenatore per le note vicende giudiziarie e auspica che, quanto prima, possa risolvere in maniera positiva le relative problematiche inerenti al caso e riprendere l’attività agonistica presso la nostra Associazione sportiva».

© RIPRODUZIONE RISERVATA