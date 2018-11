Casarano capolista e Vigor terzo in classifica. Cambiano le gerarchie in eccellenza

Attacco che si conferma formidabile quello della nuova capolista, il Casarano, che in serie positiva ormai da sette turni si sono imposti nel match clou di giornata per due reti ad una in trasferta sul Gallipoli. Sempre protagonista Nicolas Di Rito, che segna la settima rete del suo campionato e tiene il primo posto in classifica marcatori. Il Gallo invece perde lo scettro di difesa meno battuta, che resta nelle mani di un sorprendente Trani. La Vigor invece vince col Bisceglie condannandolo sempre più in bassa classifica e si piazza al terzo posto in classifica insieme ad altre squadre a -5 dalla vetta

