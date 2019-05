Casarano, De Candia: «Adesso festeggiamo, poi penseremo al futuro»

Per il Casarano è una stagione da record, piena di soddisfazione conseguite sul rettangolo verde. Ecco le parole del tecnico del Casarano, mister De Candia: «Sono strafelice, questo era un altro obiettivo che dovevamo raggiungere, ci siamo riusciti e sono contentissimo. Il futuro? Adesso festeggiamo, poi penseremo ai programmi futuri. Sono contento di aver rispettato le aspettative che il presidente Maci aveva riposto su di me e sul mio staff. Gioiamo del presente, ora, per il futuro ci sarà tempo».

