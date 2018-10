Casarano, domenica i tifosi non seguiranno la squadra a Barletta

Trasferta vietata per i tifosi del Casarano in vista della gara fuori casa contro il Barletta. A lanciare la notizia è proprio il Barletta con un comunicato ufficiale su Facebook: «In occasione dell’incontro di calcio in programma domenica 7 ottobre 2018 presso lo Stadio comunale “Manzi - Chiapulin” di Barletta tra le squadre Barletta 1922 e Casarano, valevole per il Campionato di Eccellenza, il Prefetto di Barletta - Andria - Trani, in conformità all’avviso espresso al riguardo dalle Forze di Polizia, ha disposto la vendita dei tagliandi ai soli residenti nella provincia di Barletta Andria Trani e l’annullamento dei biglietti eventualmente già venduti ai tifosi ospiti».

