Casarano in lutto: è scomparso Franco Bellante

Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno: la società Casarano perde un elemento importante della sua famiglia: è morto alle prime luci dell'alba Franco Bellante, storico e amatissimo dirigente rossazzurro. Bellante, alle prese da tempo con dei problemi di salute che lo costrinsero ad abbandonare il suo posto da segretario in società, aveva 72 anni. Se n’è andato proprio poche ore dopo la conquista del Triplete da parte del suo Casarano. Così lo ricorda la sua società: «Figura storica del calcio cittadino per aver ricoperto l’incarico di segretario della società rossazzurra per molti anni, con la sua scomparsa se ne va un pezzo di storia calcistica cittadina. Il Casarano si inchina deferente di fronte al professionista, piangendo una figura imprescindibile nel panorama calcistico. Ciao Franco, ci mancherà molto la tua inappuntabile precisione, ma porteremo sempre nel cuore il tuo rassicurante sorriso».

