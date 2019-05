Casarano, Maci: «Sono grato a tutta la squadra»

Dagli occhi del presidente del Casarano, Giampiero Maci, traspare tutta la felicità dopo la finale vinta ieri contro il Caldiero Terme: «Questo è il quarto trofeo conquistato quest’anno perché anche la Juniores ci ha dato una grande soddisfazione vincendo il titolo regionale. È una gioia immensa, sono infinitamente grato a questo gruppo, al mister, al direttore e a tutti coloro che hanno fatto sì che questa diventi una stagione importantissima per la Casarano sportiva. Il futuro? Non è tempo ora di pensare al futuro ma di festeggiare e di godersi questi bellissimi momenti con la squadra che è proprio una grande famiglia. Questo gruppo, magistralmente diretto da mister De Candia, ha trovato l’armonia di una grande famiglia perché tutti lavorano coi compagni e tutti si mettono a disposizione dell’altro. È questa la nostra arma vincente. Per i programmi ci sarà tempo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA