Casarano, mister De Candia: «Tutte le gare sono importanti»

Dopo un avvio di stagione alquanto insicuro, il Casarano si è stabilizzato da diverse settimane in cima e guarda tutti dall'alto nel campionato di Eccellenza. La banda di De Candia ha raggiunto un livello di forma straordinario in cui sono riusciti a far leva sulla caratura tecnica che il club ha messo a disposizione dell’allenatore per inanellare risultati utili, con le inseguitrici costrette sforzi ulteriori per non lasciar andar via la fuga definitiva. Nonostante l’ottimo cammino, mister De Candia considera tutt’altro che chiuso un campionato ancora lontano dalla conclusione che nasconde sempre le insidie. A dichiararlo è stato lui stesso: «Il campionato che stiamo portando avanti è di ottima caratura, in linea con quelle che erano le richieste della società in estate. Sono state fatte tante cose buone, ma possiamo fare sempre meglio e soprattutto tantissimo c’è ancora da fare, perché il torneo è lontanissimo dalla sua conclusione dunque assolutamente aperto. Scontri diretti decisivi? Sono gare importanti, le più difficili considerando le qualità tecniche degli avversari, ma storicamente l’Eccellenza pugliese ci insegna che a fare la differenza per la graduatoria conclusiva sono le gare con squadre che lottano per playoff o per la salvezza».

