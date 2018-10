Casarano, occhi puntati sulle condizioni di Vicedomini

Dopo la vittoria per 2-0 contro l'Otranto di ieri pomeriggio, il Casarano è subito tornato in campo nella giornata di oggi per preparare la sfida di Coppa Italia di giovedì contro l'Avetrana. Il tecnico De Candia dovrà però monitorare le condizioni del capitano Vicedomini, uscito malconcio dalla partita del weekend e in dubbio per la gara contro i biancorossi. Buone notizie, invece, per Presicce, che ha smaltito l’infortunio subito nella partita col Mesagne. Da rivedere anche Caputo, che dopo una botta rimediata in allenamento sarà valutato nelle prossime ore. Il Casarano tornerà ad allenarsi mercoledì, sul terreno del comunale di Collepasso.

