Casarano, si riparte da mister De Candia

Il Casarano ha ufficializzato il rinnovo della fiducia a mister Pasquale De Candia che guiderà le Serpi anche nella prossima stagione 2019/2020. Per il Casarano una stagione da ricordare culminata con la vittoria in campionato, nella Coppa Italia regionale di Eccellenza e nella Coppa Italia Dilettanti. Ecco il comunicato della società rossazzurra: «La società Casarano comunica che per la stagione 2019-2020 alla guida tecnica della squadra, chiamata a disputare il campionato di serie D è stato riconfermato l’allenatore Pasquale De Candia. L’intesa è stata raggiunta al termine di un incontro con il presidente del sodalizio Giampiero Maci e il D.S. Marcello Pitino dove sono state gettate le basi per la nuova stagione agonistica».

