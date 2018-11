Clamoroso: San Severo-Molfetta dovrà essere ripetuta

Clamoroso quello che è successo nel campionato d'Eccellenza tra Alto Tavoliere San Severo e Molfetta Calcio. La gara era stata disputata domenica ed era terminata con il punteggio di 0-1, risultato che aveva proiettato la compegine ospite in testa alla classifica da sola. Invece oggi la decisione a sorpresa del Giudice Sportivo, che stabilito la ripetizione della gara per via di un errore dell'arbitro di gara, il sig. Saverio Esposito di Ercolano, che non aveva espulso il giocatore del Molfetta Alessandro Fidanzia per doppia amonizione. A causa di ciò dunque la vittoria ospite non è valida, di conseguenza la capolista pro tempore diventa il Casarano.

