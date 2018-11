Colpaccio San Severo, battuto il Molfetta nel recupero dell'ottava giornata

Di scena oggi anche il recupero dell’ottava giornata di campionato Eccellenza tran Alto Tavoliere San Severo e Molfetta Calcio, gara del 28 Ottobre che doveva essere ripetuta a causa di un errore arbitrale. Partita che si è risolta a favore dei foggiani a sorpresa che battono i baresi per due reti a zero con un gol al 5′ di Graziano, al 42′ di Ferri. Il San Severo ha chiuso la gara in dieci uomini per l’espulsione di Gallo al 20′ della ripresa.

