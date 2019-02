Tony Renis, allenatore del Copertino, ha parlato del cammino della propria squadra: “Fin qui sono soddisfatto del nostro cammino, stiamo disputando un campionato eccezionale nonostante i pochi mezzi a disposizione. Vorrei ringrazione il presidente Pagano per tutto ciò che ci sta mettendo a disposizione, i ragazzi sono felici di sudare ogni settimana per questa maglia. Nelle prossime due gare con Poggiardo e Virtus Lecce ci giochiamo una gran fetta della nostra stagione, dato che vogliamo una salvezza tranquilla: sono squadre che in casa non hanno mai perso, ma non per questo ci tireremo indietro, anzi vogliamo vincere a tutti i costi".

