Coppa Italia, domani le due semifinali

Domani pomeriggio, alle ore 15, prenderanno il via le due semifinali d'andata: si giocherà infatti Deghi-Taurisano al Comunale di San Pietro e Sporting Donia-Martina al Cianci di Cerignola. Le partite di ritorno sono in programma per il 21 febbraio. Queste le terne arbitrali designate: Sporting Donia-Martina: Gianluca Lovascio di Molfetta (Fabio Cantatore e Giuseppe Coviello di Molfetta); Deghi-Taurisano: Luigi Lacerenza di Barletta (Roberto Nero e Michele Desiderato di Barletta). Due sfide davvero appassionanti, quando siamo giunti ormai al penultimo atto di questa competizione: chi vincera la tanto agognata coppa?

