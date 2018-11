Coppa Italia Eccellenza, rinviata a dicembre Fortis Altamura-Casarano

C'è grande entusiasmo nel calcio dilettantistico pugliese, dato che siamo giunti a una fase importante della stagione. Per quanto concerne la Coppa Italia d'Eccellenza, in molti erano in fermento per la sfida tra Fortis Altamura e Casarano, partita valida per la semifinale d'andata della competizione. Questa gara doveva giocarsi nella giornata di giovedì, però è stata rinviata al 5 dicembre come si evince dal comunicato ufficiale del Comitato Regionale Lnd, su richiesta della Fortis. In seguito verrà fatto sapere quando il match di ritorno sarà disputato, dato lo slittamento di quello d'andata, I tifosi dunque dovranno avere ancora pazienza.

