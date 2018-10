Coppa Italia: i provvedimenti del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha diramato la lista delle sanzioni relative alla Coppa Italia: un turno di stop per Hristo Gogovski e Pasquale Ranieri (Vieste), Manuel Vergori e Lamin Sanyang (Casarano), Daniele Fruci e Hamadi Boualam (Brindisi), Michele Loiudice e Antonio Cannito (F. Altamura). Inoltre il Giudice Sportivo ha respinto il reclamo del Mesagne contro l'omologazione del risultato di UC Bisceglie-Mesagne (quinta giornta, risultato 2-1) su presunte irregolarità nell'utilizzo degli under in campo da parte della società nerazzurra stellata. Per quanto concerne la gara di Coppa Italia Vieste-Barletta la Corte D'Appello territoriale ha ridotto la squalifica del calciatore del Vieste Luigi Prencipe fissando il nuovo termine di scadenza il 31 ottobre visto che il precedente era il 30 novembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA