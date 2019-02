Coppa Italia Promozione: sarà Deghi-Sporting Donia la finale

La finale di Coppa Italia Promozione sarà tra Deghi e Sporting Donia. Le due squadre arrivano all’ultimo atto dopo semifinali al cardiopalmo. Per la Deghi ci pensa Di Silvestro, al 96’ a realizzare il rigore che fissa il risultato sull’1-1 dopo il momentaneo vantaggio di Gennari. Per lo Sporting Donia invece sono necessari i calci di rigore contro il Martina dopo il doppio 0-0: dagli undici metri i foggiani passano 4-2 e staccano il pass per la finale.

