Coppa Italia Promozione, usciti gli esiti del sorteggio delle semifinali

È stato reso noto il quadro delle semifinali di Coppa Italia Promozione con le gare di andata che sono in programma il 7 febbraio mentre le gare di ritorno il 21 febbraio. Lo Sporting Donia e la Deghi giocheranno la gara di andata nel proprio stadio (Sporting Donia-Cianci di Cerignola; Deghi-Comunale di San Pietro in Lama) contro il Martina e il Taurisano. Il fischio d'inizio è fissato per le 15 per entrambe le partite di semifinale. Le due vincenti, poi, si affronteranno in doppia finale (così come, da quest’anno, succede per la Coppa Italia Eccellenza), programmata per il 7 e il 21 marzo prossimi.

