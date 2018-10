Coppa Puglia: Le decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha diramato la lista delle sanzioni relative alle partite del primo turno (andata accoppiamenti e prima giornata triangolari) di Coppa Puglia, giocate il 17 e 18 ottobre scorsi. Due turni di squalifica per Nicola Ceci (Fragagnano), Antonio Vedruccio e Fabio Settembre (Hydruntum), Antonio Lorusso (V. Locorotondo) e Giovanni Voges (L. Erchie); un turno di squalifica a testa per Fabio Caramia (Atl. Pezze), Angelo Bufano (Castellaneta), Santo Monteduro (Hudruntum), Modou Sowe e Giuseppe Santoro (NB Ceglie), Giuseppe Decarolis e Francesco Di Carolo (Savelletri), Andrea Erroi (SG Surbo), Ermeland Cubaj (Borgorosso Molfetta), Nicola Turi (Massafra), Donato Ruberto (Real S. Giovanni), Pietro Daniello (Stornarella). Per quanto concerne gli allenatori squalifica sino al 08/11/2018 per Giovanni Monna (S. Vito) e Deodato Giovanni Guida (Sanarica). Inibizione sino al 22/11/2018 per Raffaele Pareo (L. Erchie), Pietro Bianchini (San Marzano). Invece per Mimmo Gervasi (Veglie) inibizione fino all'08/11/2018. Cento euro all’Ideale Bari (fumogeni); 50 euro alla Virtus Molfetta (assenza d’acqua calda nello spogliatoio arbitrale). Si recupererà il 1° novembre alle 14.30 la gara d’andata del primo turno di Coppa Puglia tra Monteroni e Copertino che fu sospesa per impraticabilità di campo lo scorso 18 ottobre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA