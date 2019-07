Corato, c'è Olibardi come rinforzo in mezzo al campo

Davide Olibardi è un nuovo giocatore del Corato. Classe 2001, il nuovo acquisto è di Lecce ed è una mezzala che può giocare anche da terzino. Proviene dalla Virtus Francavilla. Il centrocampista salentino, dotato di un fisico imponente, è dotato di una notevole tecnica individuale, è bravo ad inserirsi tra le linee e si è fatto apprezzare anche per la sua rapidità e per la sua generosità in fase di copertura, dove si sacrifica molto spesso per i compagni di squadra, anteponendo l'interesse della squadra a quello personale.

