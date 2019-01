De Giorgi scatenato segna una tripletta. Poleti decisivo

Gol dal peso specifico importante quello segnato da Carlo Poleti contro il Lizzano perché permette alla Deghi si restare in scia dell’Ugento e all’attaccante leccese di portarsi a quota nove in classifica marcatori. Forte passo in avanti per De Giorgi dell’Ugento autore di una tripletta che gli permette di salire a quota sette reti in campionato. Classifica sempre guidata da Giorgetti che con dodici reti fin qui resta saldamente in vetta con due reti di vantaggio su Ponzo.

