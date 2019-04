Definita la data dello spareggio tra Grottaglie-Castellaneta

Una notizia che è diventata ufficiale: si giocherà al Vito Curlo di Fasano lo spareggio tra Ars et Labor Grottaglie e Castellaneta: chi riuscirà ad avere la meglio vincerà il girone B di Prima Categoria. Le due squadre hanno chiuso la stagione regolare appaiate a 80 punti. La sfida si giocherà domenica prossima, 5 maggio, alle ore 16.30. La perdente sarà classificata come seconda e avrà, poi, il diritto di giocare i playoff. La vincente salirà direttamente in Promozione. L’intesa, recita il Comunicato della Lnd Puglia odierno, è stata raggiunta dai rappresentanti delle due società durante la riunione svoltasi oggi presso il Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti. Il costo del biglietto è di cinque euro con ingresso gratuito per donne e ragazzi sino a 14 anni. In caso di parità al novantesimo si giocheranno due supplementari da 15 minuti ciascuno e poi, eventualmente, si calceranno i rigori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA