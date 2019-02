Degli implacabile, arriva la dodicesima vittoria consecutiva

Contro il Talsano è arrivata la dodicesima vittoria consecutiva per la Deghi in rimonta con lo spavento che è durato solo due minuti: tanto ci hanno messo a pareggiare i conti gli uomini di Andrea Salvadore, a cui sono bastati, poi, altri quattordici minuti per ribaltare, completamente, le sorti dell’incontro. Una reazione che conferma il carattere arcigno della capolista che mantiene il vantaggio di tre punti sull’Ugento. De Giorgi e compagni, contro il Brilla Campi, ritornano a vincere dopo due turni di astinenza. La formazione di Mimmo Oliva continua a detenere lo scettro di attacco più prolifico, con trentatré reti all’attivo. E, dopo aver affrontato l’Ugento, il Brilla sfiderà, domenica prossima, la capolista Deghi.

