Derby amaro per il Molfetta Calcio: sconfitta e primato perso

Il Molfetta Calcio perde il primato dopo il rematch decretato dal giudice sportivo contro il San Severo, ma soprattutto dopo l’inaspettata sconfitta nel derby con La Molfetta Sportiva che con un vero e proprio blitz lascia l’ultimo posto in classifica occupato attualmente dal San Severo reduce dal pareggio con l’Avetrana ( per i tarantini si tratta del sesto pari) e torna a far punti dopo cinque giornate. Continuano inveve i numeri negativi per la Molfetta Sportiva che nonostante la vittoria ha ancora il peggior attacco e la peggior difesa con soli cinque gol fatti e ben ventidue subiti

