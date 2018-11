Eccellenza, accolto il reclamo del Molfetta Calcio

Nello scorso weekend si è giocato il derby tra Molfetta Calcio e Molfetta Sportiva, gara valida per il campionato d'Eccellenza. La partita era terminata con il risultato di 1-0 per gli ospiti, che avevano conquistato i tre punti grazie alla rete del diciottenne Sergio Antonelli. Questo blitz però non è ancora regolare, dato che il Giudice Sportivo ha deciso di 'congelare' la gara, aspettando quindi di esaminare il caso. Questo caso è nato soprattutto dal reclamo fatto dalla squadra di casa. Adesso bisognerà aspettare la sentenza, sebbene il pubblico della Molfetta Sportiva sia entusiasta di questa grande vittoria nel derby contro gli acerrimi rivali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA