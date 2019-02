Eccellenza, classifica marcatori: Pignataro supera Di Rito

La classifica marcatori del campionato di Eccellenza ha un re. Infatti con la doppietta rifilata sabato al Mesagne, Antonio Pignataro si issa in vetta, a quota sedici, spodestando, così, Di Rito. L’attaccante del Casarano apre le marcature nel 2-1 sull’Otranto e sale a quota quindici. Doppia cifra per Sguera del Corato, che va a segno nel 2-0 alla Molfetta Sportiva. Ottava rete per Negro, che firma il pareggio del Trani con l’Altamura. Settimo sigillo per Mincica del Casarano e per Mosca del Vieste, nel 3-1 inflitto all’Avetrana. In totale sono diciannove i gol segnati nella ventitreesima giornata del campionato di Eccellenza.

SEDICI RETI: Pignataro (Brindisi);

QUINDICI RETI: Di Rito (Casarano);

UNDICI RETI: Morra (Corato);

DIECI RETI: Ciriolo (Avetrana/Corato), Sguera (Corato);

NOVE RETI: Palazzo (Otranto), Triggiani (Bisceglie);

OTTO RETI: Caputo (Casarano), Ventura (Molfetta Calcio), Negro (Trani);

SETTE RETI: Mincica (Casarano), Mosca (Vieste);

SEI RETI: Albrizio (Bisceglie), Sansò (Gallipoli), Bozzi (Molfetta Calcio);

© RIPRODUZIONE RISERVATA