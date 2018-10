Eccellenza, dopo quattro gare è ancora il Terlizzi a comandare la classifica

Dopo quattro gare di Eccellenza la classifica inizia a parlare chiaro: il Terlizzi è primo in classifica ma il pari casalingo contro il Barletta ha rallentato quella che sembrava essere una partenza perfetta, per questo motivo il Fortis Altamura ha accorciato le distanze piombandosi a -1 dalla capolista, approfittando della frenata dei rossoblù. Anche il Gallipoli rallenta il passo dopo la vittoria contro il Brindisi che sembrava aver lanciato i giallorossi. Intanto nelle zone basse della classifica il Mesagne perde tra le mura amiche contro il Molfetta, occupando momentaneamente l’ultima posizione in graduatoria, Molfetta che dal canto suo firma il suo primo successo in campionato dopo tre sconfitte di seguito e sorpassa i gialloblù.

© RIPRODUZIONE RISERVATA