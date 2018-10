Eccellenza, il Molfetta si conferma in testa, dietro è lotta a tre

Il Molfetta si è confermata al comando del girone dopo il succeso per 1-0 contro il San Severo dell'ottava giornata. Alle spalle della capolista, invece, è cambiato il nome della principale inseguitrice: al secondo posto, infatti, ora c'è il Casarano, che ha scavalcato in un colpo solo Terlizzi e Gallipoli (entrambe fermate sul pari) e si è portata a un solo punto di distanza dalla vetta. In fondo alla graduatoria, invece, restano proprio il San Severo e il Molfetta Sportiva, che hanno anche visto le formazioni davanti aumentare il loro distacco: Masagne e Unione Bisceglia, entrambe con un punto in più, ora distano quattro lunghezze dalle formazioni sul fondo della graduatoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA