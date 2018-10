Eccellenza: Le sentenze sul Giudice Sportivo sulla sesta giornata

Il Giudice Sportivo ha emanato le proprie sentenze in merito alla sesta giornara di andata del campionato di Eccellenza pugliese. Sono stati squalificati per una giornata a testa i calciatori Ismael Diomande (Barletta), Matteo Nacci (Otranto) e Giuseppe Cesareo (Molfetta Sportiva), tutti destinatari di un cartellino rosso durante le rispettive partite. Riguardo gli allenatori-collaboratori tecnici c'è la squalifica sino al 25 ottobre 2018 per Vito De Ceglie, allenatore della Fortis Altamura. Un'ammenda infine da cento euro è stata comminata al Corato Calcio per dell'accensione di un fumogeno sugli spalti da parte dei tifosi che non ha creato comunque conseguenze negative.

