Eccellenza, novità nella classifica marcatori

Dopo la decima giornata del campionato di Eccellenza, la classifica marcatori subisce una leggera variazione: non segna il capocannoniere del torneo Di Rito fermo a quota sette reti. S'infoltisce la truppa degli inseguitori invece: salgono al secondo posto a quota cinque reti Ventura e Bozzi che non riescono ad evitare il tonfo del Molfetta ad Altamura; Albrizio che finisce sul tabellino dei marcatori nel 2-2 tra Bisceglie e Corato; Negro che segna la rete decisiva nel 2-1 del Barletta all’Otranto e Mosca, che con una tripletta trascina il Vieste al 4-1 sul campo del Terlizzi. Quarta segnatura per Procida, che partecipa al 3-2 del Brindisi a San Severo. Doppietta per Sguera del Corato. Sono venticinque le reti messe a segno nella decima giornata del campionato di Eccellenza.

