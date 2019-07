Ecco il difensore per la Deghi. Ugento, in entrata due ex protagonisti del Gallipoli

Arriva un’altra ufficialità in casa Deghi, con il team biancoarancio, in attesa del certo ripescaggio in Eccellenza, che ha messo nero su bianco con il difensore centrale classe 2000 Samuele Spedicato, che ritroverà mister Lima dopo la bella parentesi con la maglia dell’Uggiano.

Oltre ai nuovi arrivi la società del patron Paglialunga sembra essere molto attiva sul fronte riconferme, con diverse trattative ormai in dirittura d’arrivo; dovrebbero vestire ancora la casacca biancoarancio i difensori Marco Malerba, Fabrice Deffo e Pierfrancesco Rollo, il centrocampista Antonio Di Silvestro e l’attaccante Andrea Libertini.

Scatenata anche l’altra matricola Ugento, con il diesse Loris Bavone che nelle ultime ha regalato a mister Mimmo Oliva un doppio colpo in mediana, assicurandosi le prestazioni di Andrea Maiolo e Giuseppe Sansò, entrambi reduci da un’ottima annata con la maglia del Gallipoli e molto richiesti in questa sessione di mercato.

