Ecco le decisioni del Giudice Sportivo dopo la settima giornata di campionato

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo la settima giornata del campionato di Eccellenza pugliese: è stata inflitta una squalifica per due giornate a Francesco Franco (Mesagne), Teodoro Iaia (Avetrana), Donato Sebastio (Vieste). Squalifica per una giornata invece per Ernesto Dispoto (F. Altamura), Cristian De Tullio (Molfetta Sportiva), Marco Palumbo (UC Bisceglie), Bartolomeo Lorusso (Corato). Ammenda di cento euro al San Severo.

