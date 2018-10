Ecco le sentenze del Giudice Sportivo: respinto il ricorso dell'Uggiano

Il Giudice Sportivo ha confermato il risultato ottenuto sul campo dell'Atletico Reale nella gara giocata il 7 ottobre scorso in casa contro l'Uggiano nella gara di Promozione del girone B e respingendo il reclamo della società ospite. Inoltre la società è stata multata di 500 euro perchè «per tutta la durata del secondo tempo i propri tifosi colpivano ripetutamente con sputi un assistente dell’arbitro. A fine gara soggetti non identificati colpivano ripetutamente per diversi minuti con calci e pugni la porta dello spogliatoio occupato dalla terna arbitrale». Pesante sanzione anche per il ds dell’Uggiano, Massimo Merico, inibito sino al 30 aprile 2019. Squalificati Francosco Gouvinho Lima, allenatore dell’Uggiano, sino al 18 novembre prossimo e Francosco Gouvinho Lima, allenatore dell’Uggiano, sino al 18 novembre prossimo.

